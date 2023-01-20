Израиль заказал у США самолеты, способные атаковать ядерные объекты в Иране — СМИ

F-15 EX способен атаковать укрепленные и подземные цели, а также нести вооружение общей массой 3,75 тонны, включая гиперзвуковое оружие.

Израиль разместил заказ на закупку 25 истребителей F-15 EX у США.

Об этом информирует портал debka.co.il, специализирующийся на вопросах обороны и безопасности.

Согласно сообщению, Израиль также проинформировал американские власти, что намерен закупить 50 таких самолетов.

Самолет F-15 EX способен атаковать укрепленные и подземные цели, такие как иранские ядерные объекты. Такой истребитель способен нести вооружение общей массой 3,75 тонны, включая гиперзвуковое оружие. F-15 EX считается «самым вооруженным истребителем в мире». Одна из его конфигураций оснащена 22 ракетами класса «воздух-воздух», а другая — восемью ракетами класса «воздух-воздух» и 28 управляемыми авиационными 100-кг бомбами SDB (Small Diameter Bomb).

Эксперты в сфере западной авиации говорят, что в сценарии израильского удара по иранским ядерным объектам первая волна атакующих самолетов должна состоять из истребителей-невидимок F-35, которые нейтрализуют противовоздушную оборону. Только после этого объекты атакуют самолеты F-15 EX.

Как сообщал Курсор, накануне Иран предупредил, что Европейский союз «выстрелит себе в ногу», если внесет Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Об этом заявил министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахян верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю, сообщают иранские СМИ.

«Мы неоднократно заявляли, что Революционная гвардия — это официальная и суверенная организация, чья роль играет центральную роль в обеспечении безопасности Ирана. Шаги, предпринятые Европейским парламентом для включения этой организации в список террористических, в некотором смысле являются выстрелом в ногу самой Европе», — заявил дипломат.

Ранее Курсор информировал о том, что 2 января Соединенные Штаты Америки перебросили на израильскую авиабазу Неватим шесть истребителей четвертого поколения F-15.

Еще мы писали, что авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.