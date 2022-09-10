Новый король Великобритании признался, что боялся смерти Елизаветы II

Он признался, что день смерти Елизаветы II — это день, которого он «страшился», но он намерен продолжить ее дело. Встреча короля и Трасс прошла в Букингемском дворце после того, как тот вылетел из Шотландии в Лондон. Королева Елизавета II назначила Трасс на эту должность всего за два дня до своей смерти.

Об этом сообщает «The Times Israel».

Новый премьер-министр похвалила королеву в начале специальной сессии парламента, назвав ее «величайшим дипломатом страны» и сказала, что ее верность долгу является примером для всех. Стоит отметить, что в своем инаугурационном обращении к Британии и Содружеству в пятницу король Чарльз III пообещал следовать примеру своей матери «пожизненной службы». Он отметил, что королева была «вдохновением» и примером для него и его семьи.

На данный момент обычная работа в парламенте приостановлена, и законодатели проведут два дня, делясь своими воспоминаниями и размышлениями о королеве. Высокопоставленные законодатели также принесут присягу королю Чарльзу III, новому монарху.

Ранее «Курсор» писал о том, что король Великобритании Чарльз III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.