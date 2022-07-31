Новый репатриант из Бурятии рассказал, почему уехал из России и как нашел себя в Израиле

Уроженец Улан-Удэ рассказал, почему он бежал из Бурятии, оставил богемную жизнь в Санкт-Петербурге и как смог найти себя в Израиле.

32-летний Жамсо Очиров приехал в Израиль в 2019 году, прошёл стандартный путь нового репатрианта: посудомойщик, бармен, повар… и, поборов все стереотипы, стал мастером ногтевого сервиса.

— Добрый день, Жамсо, расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я родился в Бурятии, и с самого детства у меня не складывались отношения со сверстниками из-за того, что я с ранних лет был, так сказать, «манерный». С4-летнего возраста отец пытался заставить меня заниматься борьбой, другими традиционными видами спорта. Но мне всё это не нравилось. Я любил играть в куклы, меня привлекали творчество и яркая красота. С годами недопонимание только росло, и в 2013 я переехал в Санкт-Петербург, можно даже сказать, сбежал.

— И как там складывалась ваша жизнь?

— Первое, с чем я столкнулся там, был жуткий расизм. Я азиат, и нас там не очень любили, было невозможно снять квартиру, устроиться на нормальную работу. Когда я это осознал, то не смог мириться с таким положением. Я понял, что надо что-то делать, пытаться поменять это общество.

Я организовал проект «Мисс Азия Санкт-Петербург», мы собрали самых красивых девушек-азиаток и устраивали фэшн-показы. Модели выступали в платьях, придуманных мною, проект имел огромный успех, и таким образом я стал одним из самых успешных молодых дизайнеров в Петербурге.

— Когда вы решили переехать в Израиль и почему?

— Гламурная жизнь, тусовки, ночные клубы – все это слишком меня затянуло, если вы понимаете, о чем я. В какой-то момент я понял, что теряю себя, свою личность, и надо срочно куда-то уезжать. Моя подруга сказала, что у её брат живет в Израиле и прекрасно там себя чувствует. В это время в Израиле проходило «Евровидение», и я подумал: «Ну, если жить не останусь, то хоть конкурс посмотрю». Так я оказался в Израиле и живу здесь уже 3 года.

— А чем вы собирались здесь заниматься?

— Я никогда не боялся работы, и уже на третий день своего пребывания в стране устроился посудомойщиком. Где-то полгода мыл посуду, откладывал деньги. Потом был официантом, вставал за барную стойку, в общем, прошел весь этот классический путь нового репатрианта-«неайтишника». В какой-то момент я понял, что хочу быть сушистом, открыть свой суши-бар. Даже обучился этому, начал работать, и тут пришла«корона». Открытие своего дела пришлось отложить, но деньги я зарабатывал.

А потом я встречал Новый год в Берлине, в компаниисвоих супертворческих друзей, и у меня внутри что-то екнуло. Я понял, что хочу так же, хочу творить, самовыражаться и быть свободным. Я начал подыскивать варианты, думал о профессиивизажиста. И тут от подруги случайно услышал историю успеха девушки Юлии из Узбекистана, которая сумела построить здесь в Израиле оченьмасштабные проекты: открыть сеть салонов красоты, запустить собственную линию косметических средств и т.д. Она сильно меня тронула, я загорелся идеей дарить людям красоту, и оказалось, что у той самой девушки уже 10 лет есть школа, где обучают практическим всем популярным направлениям бьюти-сферы. Школы находятся в Тель-Авиве и Иерусалиме, что очень удобно.

Я долго не мог решиться из-за стереотипов, что это не мужская профессия. Просто не мог себе представить, что я захожу в Yullia School и говорю: «Девочки, научите меня делать маникюр». Я вырос в Бурятии, в очень традиционной среде, где мужчина – это суровый воин и добытчик, он просто не может делать красивые ногти. Но вы знаете, всему приходит конец. Я все-таки пришел в школу, где познакомился с её директором Нарминой, человеком очень отзывчивым и чутким. Затем познакомился со своим преподавателем Галиной, она просто огонь! Учитель – бомба! Она дает очень и очень хорошую базу, используя свою авторскую методику.

Я выучился, начал работать в салоне красоты Yullia, и теперь мне абсолютно все равно, что думаютокружающие. Я работаю, я счастлив и при этом очень и очень достойно зарабатываю.

— Довольны ли вы в целом новой карьерой?

— Конечно, я очень доволен. Я свободен в самовыражении, и обожаю своих клиенток. Работа в салоне у Юлии – это труд в очень теплом коллективе, с атмосферой взаимоподдержки и достойной зарплатой. Мне очень нравится работать с Юлией Галь, я могу привести пример: однажды у одного из мастеров началась аллергия на средства, и ей необходимо было поменять перчатки на гипоаллергенные. Так вот, Юлия лично, несмотря на свой статус и занятость, поехала утром в магазин, купила перчатки и сама их привезла. Это очень человечный поступок, который лично мне говорит о многом.

— Какие у вас планы на будущее?

— Собираюсь пойти на повышение квалификации, освоить акриловое наращивание. Обучаться тоже буду только в Yullia School, у Анат. Вообще хочу сказать, что все преподаватели этой школы – мастера своего дела. Анат – специалист международного уровня, очень часто она выступает как судья на различных конкурсах по техникам наращивания, дизайну ногтей и т.д. После обучения и примерно года практики я уже смогу принимать участие в международных конкурсах, это отличный шанс проявить себя!

— Что бы вы посоветовали или пожелали тем, кто только ищет себя?

— Я хочу сказать: не теряйте время, занимайтесь поиском себя. Надо постоянно искать и находить себя. Жизнь очень коротка, не стоит откладывать в долгий ящик! На самом деле, время есть на все, если к нему грамотно подойти. И отдельно хочу сказать, что не существует сугубо «мужских» или «женских» профессий, следует идти к своим мечтам и желаниям без оглядки на гендерные стереотипы.

Если вы мечтаете совместить карьеру и семью и чувствовать себя частью большого дружного коллектива, то сеть Yullia идеальное для этого место!

По вопросам устройства на работу пишите на WhatsApp +972 054 625 29 29 (Юлия Галь)