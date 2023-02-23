FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля

Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Президент *россии владимир путин разработал план вторжения в Украину, не делясь этим с окружающими его сотрудниками. Такой шаг вызвал недовольство военной элиты, которая не поддерживает агрессивных действий.

Об этом пишет «Financial Times«.

«Все высшее руководство кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как путин объявил о «специальной военной операции» по телевидению в то утро», — говорится в заявлении.

Позже в кремле собрались высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, которые были ошарашены планами президента владимира путина на вторжение в Украину, рассказал источник, присутствовавший на мероприятии. Один из участников собрания спросил министра иностранных дел сергея лаврова, как путин смог разработать такой план без участия большинства высокопоставленных чиновников кремля и бизнес-элиты, на что лавров ответил, что у путина есть три великих советника: иван грозный, петр первый и екатерина великая.

Согласно плану путина, российские войска должны были захватить Киев за несколько дней благодаря бескровному блицкригу. Однако война вместо этого стала для россии исторической катастрофой. Даже когда стало очевидно, что вторжение обойдется россии очень дорого, путин не собирался отступать, заявляют источники, знакомые с его мыслями.

«Он не планировал столько жертв. Но ситуация вышла из-под контроля», — сказал бывший высокопоставленный российский чиновник.

Далее путин ищет новые способы оправдать военные действия, утверждая, что у него не было выбора, кроме продолжать вторжение любыми средствами. Во время пандемии Covid-19 изоляция путина углубилась, отделяя его от прозападно настроенных доверенных лиц, с которыми он ранее был на связи. Вместо этого он провел первые несколько месяцев в своей резиденции на Валдае с олигархом юрием ковальчуком, который вдохновил путина на размышления о его исторической миссии в утверждении величия россии, подобно петру великому.

Кроме того, когда путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, его кум виктор медведчук настаивал на том, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями. Частью плана было привлечение президента-беглеца виктора януковича, который должен был выступить с видеообращением, которое легитимировало бы управление Украиной медведчуком «при поддержке» России.

По мере того как война продолжается, путин осознает масштабы российских ошибок, и поэтому ищет больше информации от людей на более низких уровнях, сообщают его знакомые. Иногда путин использует информацию из своих неофициальных каналов, чтобы выставить на удар высокопоставленных чиновников.

Но путин не желает признать, что вторжение было ошибкой в первую очередь, говорят источники. Некоторые из либеральных чиновников, выступающих против войны, пытаются убедить его прекратить ее, указывая на экономический ущерб, который санкции могут причинить российской экономике. Однако путин говорит им, что он уже просчитал расходы.

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