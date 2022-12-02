Хиллари Клинтон сравнила США с талибами и Суданом в отношении абортов

Хиллари Клинтон в своем выступлении в пятницу сравнила доступность абортов в Соединенных Штатах с управляемыми талибами Афганистаном и Суданом.

Выступая на саммите «Женские голоса» в Литл-Роке, штат Арканзас, Клинтон сказала, что после решения Верховного суда отменить дело «Роу против Уэйда» США можно сравнить с «автократией».

«Это шокирует, что мы каким-то образом связаны с бедными Афганистаном и Суданом, — сказала она. — Как развитая экономика, какой мы якобы являемся, к сожалению, мы справедливо поставлены с ними в один ряд [в отношении абортов]».

В Судане аборты запрещены, за исключением случаев изнасилования или когда жизнь женщины находится в опасности. Точно так же правящий Талибан в Афганистане запрещает аборты, за исключением случаев, когда жизнь женщины находится в опасности.

Отмена дела «Роу против Уэйда» вернула закон об абортах в Штаты, которые теперь устанавливают свои собственные правила. Некоторые штаты ввели ограничения на аборты, в то время как другие продолжают разрешать аборты до определенного числа недель беременности.

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