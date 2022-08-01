Обломки китайской космической ракеты упали на Землю: впечатляющее видео

В NASA подчеркнули, что китайская сторона не предоставляла никаких данных о возможной траектории падения обломков своей ракеты.

Падение большой китайской ракеты на Землю стало ожидаемых событием, поскольку ученые предупреждали об этом сразу после ее запуска. Ракета выполнила свою миссию и возвращалась на планету, но пока не вошла в атмосферу Земли, не было понятно, куда упадут ее обломки.

Событие произошло в воскресенье, 31 августа в 00:55 по пекинскому времени. Отдельные обломки ракеты, которые не сгорели при вхождении в атмосферу, упали в районе Филиппин в акватории моря Сулу. И этот процесс удалось заснять на видео.

Об этом сообщает Space.

В NASA отметили, что китайская сторона не представила никаких сведений о возможной траектории падения обломков своей ракеты, подвергнув жизнь людей опасности. Поэтому представители ведомства призвали страну более ответственно подходить к этому вопросу.

Опасения экспертов относительно того, что обломки ракеты могут нанести вред инфраструктуре и угрожать жизни людей, к счастью, не подтвердились.

К слову, обломки 22-тонной ракеты-носителя третий раз за 2 года неконтролируемо упали на поверхность планеты.

«Курсор» писал ранее, что по данным Международной земной справочной и орбитальной службы (IERS), Земля стала вращаться быстрее, установив новый рекорд. Наша планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунды быстрее.