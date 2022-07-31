Земля установила рекорд по скорости вращения

Ученые узнают эту метрику с помощью атомных часов и, таким образом, устанавливают количество времени, необходимое Земле на полный оборот вокруг своей оси.

По данным Международной земной справочной и орбитальной службы (IERS), Земля стала вращаться быстрее, установив новый рекорд.

Планета совершила оборот вокруг своей оси на 1,59 миллисекунд быстрее. В настоящее время ученые не уверены, что именно повлияло на скорость вращения планеты. По их мнению, изменение скорости повлияет на работу всех навигационных систем на планете, а также компьютеров, смартфонов и систем связи.

Скорость планеты измеряется с 1973 года. Ученые используют атомные часы, чтобы узнать этот показатель и определить, сколько времени требуется Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси.

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