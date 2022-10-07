Обнаружено новое заболевание легких, которое провоцируют электронные сигареты

Электронные сигареты спровоцировали проблемы с дыханием у американского подростка из Флориды. Девушка была срочно госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

16-летняя Анна Чиннис попала в Детский госпиталь в городе Джексонвилль после того, как у нее возникли проблемы с дыханием. Девушка пробыла в больнице девять дней. Когда подростку стало плохо, и она не могла нормально дышать, родители сразу же вызвали скорую помощь. Медики определили, что в ее крови серьезно снизился уровень кислорода. Показатель продолжал уменьшаться, и пациента подключили к аппарату, который при помощи специального компрессора, через трубку и носовую маску, обеспечивает вспомогательную вентиляцию легких больного. Она дышала с его помощью практически сутки.

Мать девочки сообщила, что несколько лет назад она обнаружила, что ее дочка курит, используя электронные сигареты. Она строго запретила делать это, и потребовала, чтобы Анна немедленно бросила пагубную привычку. Но вероятно, что девушка продолжала курить втайне от родителей. Совсем недавно у нее диагностировали реактивное заболевание дыхательных путей, состояние, похожее на астму.

Еще до того, как Анна попала в больницу, неоднократно появлялась информация о других случаях возникновения проблем с органами дыхания из-за курения электронных сигарет. Медики уже даже дали этой проблеме название – повреждение легких, спровоцированное вейпингом. Кроме того лабораторные исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что электронные сигареты, содержащие тетрагидроканнабинол, провоцируют повреждение легких и даже могут привести к летальному исходу.

На данный момент Анна Чиннис продолжает лечение. Врачи предупредили, что процесс восстановления займет достаточно много времени.

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