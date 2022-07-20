Ученые поймали 100-килограммовую змею, которая съела оленя целиком

Ученые в штате Флорида поймали самку тигрового питона, которая весит примерно 100 килограмм. Она терроризировала целый регион на протяжении сорока лет. Длина змеи – 5 метров. Ее последней жертвой стал белохвостый олень, остатки которого были найдены экспертами в желудке змеи.
Об этом пишет издание Smithsonian magazine.
Чтобы поймать питона, ученые использовали самца со специальным датчиком. Он нашей огромную самку, которая долго сопротивлялась, но все-таки ее удалось поймать, затащить в грузовик и отвезти в спецучреждение.
Также внутри змеи ученые нашли 122 яйца, которые она готовилась выложить.
Отметим, что на юго-западе Флориды настоящее нашествие тигровых питонов. Они хищники, а потому охотятся на местную фауну, сильно влияя на местную экосистему.
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