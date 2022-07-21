Водитель Bla bla car выгнал россиянку из авто, потому что с ней не хотели ехать попутчики

Женщину, которая направлялась из москвы* в Германию за покупками, водитель Bla bla car выгнал из автомобиля из-за того, что попутчики не хотели с ней ехать.

Из-за войны, которую российская федерация развязала на территории Украины, отношение к гражданам россии в Европе ухудшилось. Это доказывает случай, произошедший с жительницей москвы, которая направлялась в Германию и воспользовалась услугами Bla bla car.

Историей поделилась пользовательница Facebook Ирина Кобыльченко.

Женщина рассказала, что ехала из Варшавы в Берлин и машину нашла с помощью приложения Bla bla car, поэтому с ней ехали и другие люди. За рулем автомобиля находился мужчина из Турции, а стоимость поездки составляла 70 злотых за человека, а это примерно 15 евро.

Первой ее попутчицей была приятная молодая девушка лет 26 из Таджикистана, которая в дороге пожаловалась на жизнь в стране, в частности на их президента, зависимого от россии, а также на высокий уровень коррупции.

Минут через 20 в автомобиль села еще одна женщина. Оказалось, что она из москвы, а в Германию едет к сестре за покупками, потому что «скоро из-за этих долбанных американцев не будет, что надеть».

«Я смотрю на водителя. Девушка из Таджикистана, глядя на водителя. Почти вместе говорим: мы с ней в одной машине не поедем. Эта из Москвы смотрит на нас, улыбается какой-то кривой ухмылкой. Достает из кармана 100 евро и дает водителю и говорит: «Это за этих. Меньше народу больше кислорода». Водитель не до конца понял, потому что не знает русского. Прошло 10 секунд тишины, она достает еще 100 евро и говорит: «Сейчас понял? Это тебе. Поехали», — рассказала о возмутительной ситуации Ирина.

По словам женщины, водитель взял деньги, что-то громко и нервно произнес по-турецки, швырнул их в лицо россиянке и открыл дверь, чтобы выходила. Также он вытащил из багажника ее чемодан и, хлопая дверью, сел за руль.

«Курсор» ранее писал, что журналист-пропагандист из рф* Андрей Караулов, который поддерживает полномасштабное вторжение своей страны в Украину, с грустью рассказал, что отношение европейцев к россиянам резко изменилось в худшую сторону. Есть случаи, когда при заказе в ресторане кофе или чая, узнав, что посетитель гражданин рф, ему могут плюнуть в напиток.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!