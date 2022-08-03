Одной из стран НАТО больше не нужна треть ее танков: детали важного решения

Каждое государство-участник НАТО по-своему переосмысливает опыт боев во время войны рф против Украины.

Армия Италии планирует наконец-то начать масштабную программу модернизации парка своих основных танков типа C1 Ariete.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на польский портал Defence24. Подрядчиком работ станет консорциум в составе компаний Iveco Defense Vehicles и OTO Melara (Società CIO).

Для начала работ по обновлению этих танков Минобороны Италии уже выделило 848 миллионов евро на 2022 год. Модернизация C1 Ariete состоит в следующем: на танк поставят силовую установку повышенной мощности в 1500 л.с. и усовершенствованную коробку передач, гусеницы станут шире на 20%, противоменная защита днища будет усилена. Также этот ОБТ должен получить электропривод для вращения башни вместо гидравлического привода, новые оптикоэлектронные приборы наблюдения и цифровую систему управления огнем.

Но есть один нюанс, пишут эксперты военного портала. Такую ​​программу модернизации должны пройти только 125 из 200 имеющихся в строю итальянской армии ОБТ C1 Ariete. «Остальные 75 танков для вооруженных сил Италии вдруг стали «лишними», их дальнейшая судьба не определена», — отмечают журналисты.

А вместо гусеничных машин в строй должны стать дополнительные колесные танки Centauro 2.

Очевидно, что каждая страна-участница НАТО будет переосмысливать опыт войны по-своему. Например, армия Италии заключила такой – в условиях реальных боев больший вес имеет не формальное количество бронетехники, а реальные боевые качества бронемашин, заключают эксперты.

Напомним, что президент Ирана Ибрагим Раиси в следующем месяце планирует поехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН, несмотря на санкции США против него.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!