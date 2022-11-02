Оказалась очень дружелюбной: дайвер показал свою встречу с косаткой

Видео было снято в ходе обычного погружения с маской и трубкой, без акваланга.

Во время погружения в Калифорнийском заливе дайвер встретил гигантскую косатку, которая проявила к нему интерес.

Автор опубликовал видео в своем Instagram.

«В тяжёлые периоды косатка может стать вашим духовным животным и подарить надежду. Что бы не произошло, не забывайте, что в конечном итоге сможете преодолеть суровые воды и вдохнуть воздух», — написал основатель компании для ныряльщиков Baja Shark Experience в мексиканском штате Баха-Калифорния-Сур Эванс Бодин.

Есть мнение, что косатку можно встретить лишь в холодных водах, но это заблуждение, потому также они плавают в теплом Калифорнийском заливе — место, пользующееся популярностью среди мигрирующих морских млекопитающих. Когда период размножения подходит к концу, животные возвращаются в воды северной части Тихого океана.

«В этот день мы целенаправленно искали косаток, и каждый человек на борту лодки, в том числе и я, были готовы к встрече с ними», — рассказал мужчина.

По его словам, видео было снято в ходе обычного погружения с маской и трубкой, без акваланга.

«Нам удалось провести это ценное мгновение со стаей из пяти косаток, но эта самка была самой любопытной», — отметил дайвер и добавил, что эта косатка несколько раз возвращалась к исследователям.

Известно, что косатки являются умелыми хищниками и даже убийцами котов, но дайверу почти ничего не угрожало, потому что эти животные крайне редко атакуют людей.

«Она казалась очень дружелюбной. Мы наблюдали за ней с лодки, а после с близкого расстояния под водой», — поделился автор видео.

По словам экспертов, косатки часто подплывают к лодкам с людьми, но редко им вредят. Даже если это происходит, то не из-за агрессии этих существ, а во время игры или из-за их любопытства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evans Baudin (@evansbaudin)

«Курсор» писал ранее, что более 35 лет назад дайвер искал акул возле южных японских островов Рюкю, но вместо хищников на глубине около 25 метров нашел таинственную пирамиду, имевшую древние иероглифы на стенах.