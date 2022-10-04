Японская Атлантида: дайвер искал акул, но обнаружили затерянный город

Ученые подробно рассказали о затерянном подводном городе в Японии, который впервые обнаружили в 1986 году. Также они назвали три теории, объясняющие его происхождение.

Известно, что более 35 лет назад дайвер искал акул возле южных японских островов Рюкю, но вместо хищников на глубине около 25 метров нашел таинственную пирамиду, имевшую древние иероглифы на стенах.

Об этом сообщает Daily Star.

Удивительная находка получила название Йонагуни и после открытия активно изучалась учеными. Сейчас эксперты полагают, что это 10-тысячелетний подводный город неизвестного происхождения. Есть три теории, объясняющие возникновение этого места:

Это рукотворный архитектурный памятник, который построили доисторические японские народы Дземон примерно 12 тысяч лет назад до нашей эры. На его стенах прекрасно заметно иероглифы, а потому это место точно было создано людьми. Изучающий более 20 лет этот город морской геолог из Университета Рюкю Масааки Кимура рассказал, что на месте исследования нашли стоянки, гончарные изделия, очаги и каменные орудия. Йонагуни создан инопланетянами, что пользуется популярностью среди любителей конспирологии. Памятник является естественным явлением, а замеченные дайверами ровные ступени – не рукотворное произведение, а результат эрозии. Доктор Роберт Шох считает, что памятник – не отдельные каменные блоки, а просто необычное природное творение.

Underwater Pyramids of Yonaguni in Japan Could these submerged stone structures lying just below the waters off Yonaguni Jima actually be the ruins of a Japanese Atlantis—an ancient city sunk by an earthquake hundreds or thousands of years ago? pic.twitter.com/e5aORCiCBj — אביגדור,ויקטור (@Siiktor) March 26, 2022



Ранее стало известно, что в Израиле археологи раскопали клад, которому 1400 лет.

Также «Курсор» сообщал о том, может ли астероид уничтожить Землю.

Помимо этого, недавно ученые нашли самого старого в мире глупыша.