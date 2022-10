Японская Атлантида: дайвер искал акул, но обнаружили затерянный город

Известно, что более 35 лет назад дайвер искал акул возле южных японских островов Рюкю, но вместо хищников на глубине около 25 метров нашел таинственную пирамиду, имевшую древние иероглифы на стенах.

Об этом сообщает Daily Star.

Удивительная находка получила название Йонагуни и после открытия активно изучалась учеными. Сейчас эксперты полагают, что это 10-тысячелетний подводный город неизвестного происхождения. Есть три теории, объясняющие возникновение этого места:

Underwater Pyramids of Yonaguni in Japan

Could these submerged stone structures lying just below the waters off Yonaguni Jima actually be the ruins of a Japanese Atlantis—an ancient city sunk by an earthquake hundreds or thousands of years ago? pic.twitter.com/e5aORCiCBj

