Окружение путина потребовало усмирить пригожина — WSJ

Пригожин давно стал неудобен для кремля, ведь позволяет себе слишком многое.

Пока под Бахмутом группировка «вагнера» пытается добиться хоть какого-то результата, в кремле решается судьба основателя военной компании. Война в Украине была его попыткой зафиксировать свое положение в кремле, одна все вышло из-под контроля.

Подробнее об этом информирует издание WSJ.

Сообщается, что в кремле* начали давать на президента владимира путина, чтобы он начал подавлять влияние евгения пригожина и его группировки.

Издание информирует, что пригожину было разрешено вербовать заключенных из обширной тюремной системы российской федерации, и правительство снабжало его оружием. Это помогло «вагнеровцу» заиметь 50-тысячную боевую силу и новую, хорошо вооруженную базу власти.

Однако в последнее время наблюдается тенденция о перекрытии «кислорода» пригожину. Так он внезапно перестал вербовать новых заключенных и начал жаловаться на нехватку боеприпасов. Также пригожин начал резко высказываться в сторону министерства обороны рф и в частности самого министра сергея шойгу.

И ситуация накаляться отсутствием военных достижений и пригожинской группировки. Если под Бахмутом он и его бойцы потерпят поражение, это еще больше взбудоражит кремлевские элиты, которые еще больше начнут надавливать на путина.

Люди, изучающие ситуацию в кремле, говорят, что владимир путин решил сдержать пригожина после жалоб со стороны высокопоставленных кремлевских чиновников.

«Они решили, что он представляет слишком большую угрозу, и было решено, что пора подавить вагнера», — сказал бывший агент российской разведки, имеющий связи в кремле.

В этом случае будет задействована машина пропаганды, и теперь имя пригожина и самой группировки будет все реже звучат в информационном пространстве.

Ранее «Курсор» информировал, что «вагнеровец» пригожин выразил планы стать президентом Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!