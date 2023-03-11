«Вагнеровец» пригожин выразил планы стать президентом Украины

Ранее «вагнеровец» пригожин* смело рассуждал на политические темы российской федерации, разумеется, аккуратно обходя стороной президента рф владимира путина и его деятельность, но «громко» нападая на министерство обороны рф, в частности на министра сергея шойгу. А теперь пригожин перещеголял самого себя и совершил, по его собственному утверждению, политический каминг-аут.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал NEXTA Live, который опубликовал видео с признанием главаря чвк «вагнер».

Таким образом, на видео евгений пригожин заявил, что из-за всего, что происходит, ощутил в себе политические амбиции, и в 2024 году будет баллотироваться в президенты Украины, соревнуясь за кресло лидера страны вместе с действующим президентом Владимиром Зеленским и его главным оппонентом Петром Порошенко. И если пригожин победит, то тогда «не нужны будут снаряды», таким образом опять намекая на их нехватку у своих подразделений.

Не сильно хотелось бы огорчать того, кто публично совершил каминг-аут, но согласно Конституции Украины, президентом страны может стать исключительно человек, имеющий украинского гражданство, проживающий на Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет и владеющий государственным языком. А у пригожина со всеми этими критериями явные проблемы, да и украинцы совершенно точно не позволят ему это совершить даже при самом худшем развитии событий. Да и из-за военного положения выборы в Украине происходить не будут, опять же согласно законодательству воюющего государства.

Ранее «Курсор» информировал, что глава чвк «вагнер» евгений пригожин пожаловался, что его игнорируют в москве. Путинист огласил, что его отключили от государственных коммуникационных линий и заблокировали им доступ к российским министерствам.

Напоминаем, что пригожин жалуется, что ВСУ намерены блокировать «вагнеровцев» под Бахмутом.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!