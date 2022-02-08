Олимпиада 2022: американский фигурист побил мировой рекорд в короткой программе фигурного катания

Американский фигурист Натан Чен установил мировой рекорд в 113,97 балла в короткой программе мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Пекине во вторник.

Выступление чемпиона мира на пекинском крытом стадионе превзошло предыдущий показатель олимпийского чемпиона Японии Юдзуру Ханю (111,82), установленный на турнире «Четыре континента» в 2020 году.

Чен занял первое место в короткой программе, опередив Юму Кагияму (108,12) и Сёма Уно (105,90).

22-летний Чен претендует на то, чтобы восстановить свое имя после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где короткая программа, полная ошибок, привела к тому, что он упустил индивидуальную медаль.

До этого Чен уже выиграл командное серебро с Соединенными Штатами в Пекине.

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