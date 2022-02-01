Ученые из Японии фиксируют странное «поведение» деревьев после аварии на АЭС Фукусима

В 2011 году на атомной электростанции «Фукусима» в Японии произошла авария, которую вызвало цунами, частично затопившее станцию. В результате аварии окружающую среду накрыло ионизирующее излучение и радиоактивные вещества.

Японские ученые выяснили, что хвойные деревья и растения рядом со станцией Фукусима начали вести себя необычно из-за того, что их облучило радиацией.

Об этом сообщает Newsweek.

По словам ученых, меняется структура деревьев. Все из-за радиации, ионизирующего излучения.

Во время исследования ученые проверили мутовки – это места, в которых иголки у хвойных деревьев растут из центральной точки у хвойных деревьев. Однако мутация заставила иголки расти неравномерно. В некоторых местах они вовсе исчезли.

По словам экспертов, количество мутации пропорционально тому, каким количеством радиации были облучены деревья.

Эксперты подчеркнули, что похожие мутации наблюдались и у деревьев возле Чернобыльской АЭС в Украине.

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