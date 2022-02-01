Ученые из Японии фиксируют странное «поведение» деревьев после аварии на АЭС Фукусима

Японские ученые выяснили, что хвойные деревья и растения рядом со станцией Фукусима начали вести себя необычно из-за того, что их облучило радиацией.
Об этом сообщает Newsweek.
По словам ученых, меняется структура деревьев. Все из-за радиации, ионизирующего излучения.
Во время исследования ученые проверили мутовки – это места, в которых иголки у хвойных деревьев растут из центральной точки у хвойных деревьев. Однако мутация заставила иголки расти неравномерно. В некоторых местах они вовсе исчезли.
По словам экспертов, количество мутации пропорционально тому, каким количеством радиации были облучены деревья.
Эксперты подчеркнули, что похожие мутации наблюдались и у деревьев возле Чернобыльской АЭС в Украине.
Ранее Курсор сообщал, что в Сингапуре спасают единственный оставшийся в стране вид диких кошек.
Кроме того, мы писали, что ученые предложили бороться с глобальным потеплением с помощью наполнителя кошачьего туалета.
Еще напомним, что Израиль может остаться без мандаринов и апельсинов.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.