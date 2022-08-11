Он как монстр: во Франции третий день не могут обуздать пожар

Более 1000 пожарных продолжаются бороться с масштабным лесным пожаром во Франции, но взять его под контроль пока не получается.

На юго-западе Франции продолжает свирепствовать лесной пожар, для его тушения привлечено более 1000 пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета, но их действия пока безуспешны.

Об этом сообщает издание Reuters.

Из-за пожара пришлось эвакуировать 10 тысяч человек, огнем уже было уничтожено более 6000 гектаров лесных насаждений. Власти говорят, что есть подозрения, что причиной пожара мог стать поджог.

В ближайшие дни во Франции также не прогнозируется снижение температуры, сегодня, 11 августа, она достигла 40 градусов Цельсия и останется высокой до субботы.

Представитель французской организации пожарных FNSPF Грегори Аллионе заявил, что этот пожар как монстр или чудовище.

Мэр города Хостенса Жан-Луи Дартиай, который расположен недалеко от пожара, рассказал, что это настоящая экологическая и экономическая катастрофа, потому что огонь нанес серьезные убытки.

«Курсор» писал ранее, что жители Европы продолжают страдать от рекордной жары. Высокие температуры спровоцировали масштабные лесные пожары, перебои с транспортом и привели к сотням жертв.

Еще мы писали, что в промзоне Арада произошел большой пожар. Загорелся склад текстиля, площадь которого составляет примерно 500 квадратных метров.