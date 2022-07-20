Последствия аномальной жары в Европе: жертвами стали уже сотни людей

Аномальная жара накрыла европейские страны и привела к масштабным лесным пожарам и сотням жертв, метеорологи называют ситуацию «температурным апокалипсисом».

Жители Европы продолжают страдать от рекордной жары. Высокие температуры спровоцировали масштабные лесные пожары, перебои с транспортом и привели к сотням жертв.

Об этом сообщает BBC.

В Британии столбики термометра поднялись выше 40 градусов, и на текущей неделе показатели продолжают повышаться. Граждан предупредили, что из-за жары могут быть задержки в графике движения поездов из-за деформации рельсов. Аэропорт «Лютон» также был вынужден на несколько часов прервать свою работу.

В больницах Великобритании опасаются, что число людей, пострадавших от перегрева на солнце в ближайшие дни существенно вырастет.

В 15 регионах Франции также власти объявили «красный» уровень опасности из-за аномальной жары. Самая сложная ситуация в департаменте Жиронда, где пожар охватил территорию в 100 тысяч квадратных километров. Огонь уже уничтожил около 10 тысяч гектаров леса, а более 11 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Экстремальная жара наблюдается и в Португалии, там столбики термометра достигли 47 градусов. В северной части страны пожар уничтожил 30 тысяч гектар леса. В Минздраве Португалии сообщили о 659 смертях за период жары.

От жары пострадали также жители Испании. Там также продолжаются лестные пожары, а температура воздуха поднимается до 44 градусов. Более 3 тысяч местных жителей эвакуировались. По всей стране действует наивысший уровень опасности.

«Курсор» ранее писал, что из-за аномальной жары в Испании погибли уже как минимум 360 человек.

Еще мы писали, что в Италии из-за жары всплыли утонувшие корабли.