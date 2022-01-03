Онтарио закрывает школы, рестораны и тренажерные залы

В Онтарио проживает более 14,7 миллиона человек.

Все школы в самой густонаселенной провинции Канады будут закрыты и переведены на онлайн-обучение из-за рекордного количества коронавирусных инфекций, вызванных Омикроном, заявил премьер-министр Онтарио в понедельник.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Премьер Дуг Форд также объявил о закрытии ресторана в помещении. Тренажерные залы и кинотеатры также закроются, а больницам приказали приостановить все несрочные операции. В Онтарио рекордно новые случаи инфицирования, и есть опасения по поводу пропускной способности больниц.

Открытие школ было отложено как минимум до 17 января. Буквально на прошлой неделе правительство объявило, что школы откроются в среду. В апреле прошлого года школы закрылись для обучения в классе из-за рекордных случаев, связанных с дельта-вариантом. С тех пор они возобновили обучение.

Форд сказал, что они ожидают «цунами» заболевших, и отметил, что всего один процент из 100 тысяч новых случаев в день может привести к перегрузке больниц. В Онтарио проживает более 14,7 миллиона человек.

Розничные магазины будут ограничены 50% вместимостью, а закрытые общественные мероприятия будут ограничены пятью людьми. Новые меры начнут действовать в среду.

Ранее Курсор сообщал, что новый вариант Дельта становится более опасным, чем исходный штамм.

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