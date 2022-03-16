ООН: Армия Мьянмы причастна к массовым убийствам и военным преступлениям

После переворота и свержения правительства Су Чжи, в Мьянме ООН зафиксировала факты преступлений против человечности и призвала мировое сообщество решительно прореагировать.

Мьянма систематически нарушает права человека. Её военные совершают действия, которые могут быть приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

Данные об этом предоставила в докладе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

По ее словам, армия Мьянмы применяет авиаудары по населенным пунктам, целенаправленно стреляя по мирному населению.

Собраны и подтверждены данные о жертвах, убитых выстрелами в голову или сожженных до смерти. Также известны случаи арестов без оснований, пыток и использования захваченного населения в виде живого щита, сказала комиссар в докладе и обратилась с призывом отреагировать к международному сообществу.

«Границы преступлений и масштабы игнорирования международного права должны получить быструю и безусловную международную реакцию», — сказала Бачелет.

Мьянма в лице ее военного представителя, который не ответил на звонок, отказалась прокомментировать доклад ООН. Но военные отрицают зверства со своей стороны, возлагая ответственность за них на «террористов».

Свергнув правительство Аун Сан Су Чжи, хунта оказалась не в состоянии укрепить власть, спровоцировав ответную реакцию населения, какой не наблюдалось в последние годы.

Западными странами введены санкции против военных. ООН подтверждает в своем докладе вопиющие факты: включая пытки, сжигание женщин и детей, сексуальное насилие и массовые убийства.

Курсор ранее писал, что крупные компании Total и Chevron уходят из Мьянмы из-за нарушений прав человека. Стало известно, что энергетические компании TotalEnergies и Chevron, из числа крупнейших в мире, объявили, что прекращают всю работу, в том числе добычу углеводородов, в Мьянме.