ООН: Население Земли приближается к восьми миллиардам

Согласно новому докладу ООН, уже через четыре месяца население нашей планеты преодолеет отметку в восемь миллиардов, а всего через 8 лет прибавится еще 500 миллионов человек.

Население Земли достигнет восьми миллиардов человек уже 15 ноября 2022 года. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в понедельник, 11 июля.

В документе также говорится, что Индия превзойдет Китай в качестве самой густонаселенной страны мира в 2023 году.

Прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН таков: в настоящее время население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года.

В 2030 году оно должно достичь 8,5 миллиарда человек, а в 2050 году — 9,7 миллиарда. Таким образом, пика в 10,4 миллиарда человек оно достигнет только в 2080-х годах.

В ряде развивающихся стран наблюдается чистое снижение рождаемости. Почти половина прогнозируемого роста мирового населения в ближайшие десятилетия сосредоточена в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Курсор ранее писал, что совбез ООН продлил переговоры о передаче помощи Сирии. Совбез ООН не может согласовать поставки гуманитарной помощи в Сирию из-за препятствий россии, которая обладает правом вето и ограничивает ряд поддерживаемых Западом мер.