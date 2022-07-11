Население Земли достигнет восьми миллиардов человек уже 15 ноября 2022 года. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном в понедельник, 11 июля.
В документе также говорится, что Индия превзойдет Китай в качестве самой густонаселенной страны мира в 2023 году.
Прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН таков: в настоящее время население мира растет самыми медленными темпами с 1950 года.
В 2030 году оно должно достичь 8,5 миллиарда человек, а в 2050 году — 9,7 миллиарда. Таким образом, пика в 10,4 миллиарда человек оно достигнет только в 2080-х годах.
В ряде развивающихся стран наблюдается чистое снижение рождаемости. Почти половина прогнозируемого роста мирового населения в ближайшие десятилетия сосредоточена в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.
Курсор ранее писал, что совбез ООН продлил переговоры о передаче помощи Сирии. Совбез ООН не может согласовать поставки гуманитарной помощи в Сирию из-за препятствий россии, которая обладает правом вето и ограничивает ряд поддерживаемых Западом мер.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!