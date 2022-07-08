Совбез ООН продлил переговоры о передаче помощи Сирии

Совбез ООН не может согласовать поставки гуманитарной помощи в Сирию из-за препятствий россии, которая обладает правом вето и ограничивает ряд поддерживаемых Западом мер.

В пятницу Совет Безопасности ООН возобновит прерванные по вине россии* переговоры о продлении разрешения на поставку помощи в Сирию.

В четверг было отменено голосование из-за разногласий между москвой и Западом по поводу поставок гуманитарной помощи через Турцию.

Норвегия и Ирландия, два непостоянных члена Совета из 15 стран, в четверг вечером подготовили новый текст, который предусматривает продление на шесть месяцев до середины января 2023 года, а затем еще на шесть месяцев, «если Совет не примет иного решения».

Москва добивается продления разрешения на шесть месяцев с возможностью продления, а западные страны хотят продлить разрешение на передачу помощи, которая осуществляется без согласования с Дамаском, на целый год.

На четверг было назначено голосование по вопросу продления разрешения на поставки помощи через сирийско-турецкую границу в Баб-эль-Хава, разрешение на которые действует с 2014 года и истекает в воскресенье.

Продление также будет обусловлено «содержательным докладом» генерального секретаря, в том числе о прозрачности операции, прогрессе в направлении помощи через линию фронта и прогрессе в удовлетворении гуманитарных потребностей.

«Курсор» писал, что Ганц встретился с президентом ПА Махмудом Аббасом.

Также мы информировали, что экс-премьер-министр Японии застрелен во время предвыборного выступления.

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