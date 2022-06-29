ООН отстранила от работы шестерых учителей, призывавших к убийству евреев

Агентство ООН объявило вчера государствам-донорам, что только что отправило шесть сотрудников в административный отпуск после того, как в четверг UN Watch опубликовала доклад, разоблачающий учителей БАПОР, которые публично призывают к убийству евреев.
«Учителя, призывающие к убийству евреев, должны быть пожизненно лишены права работать в классе, в то время как эти временные отстранения — всего лишь пощечина», — сказал Хиллел Нойер, исполнительный директор UN Watch, независимой неправительственной организации, базирующейся в Женеве.
«БАПОР пытается сделать вид, что проблема исчезла, в то же время сигнализируя палестинскому персоналу — и таким террористическим организациям, как «Исламский джихад», которые заставили БАПОР отклонить доклад UN Watch, — что они не возражают против яростного антисемитизма своих учителей, который, как известно БАПОР и его донорам, пронизывает агентство», — сказал Нойер.
Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.