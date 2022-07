ООН: Социальные сети контролируются еврейским лобби

Член Комиссии по расследованию Организации Объединенных Наций (ООН) Милун Котари заявил, что социальные медиа контролируются «еврейским лобби», и задался вопросом, почему еврейское государство является членом ООН.

В интервью, данном на этой неделе Mondoweiss, антисионистскому блогу, Котари сказал: «Мы очень разочарованы тем, что социальные медиа контролируются в основном еврейским лобби или конкретными [некоммерческими группами]. Много денег бросается на попытки дискредитировать нас».

Он добавил, что комиссия «в какой-то момент в будущем доберется до вопроса апартеида, потому что мы будем рассматривать дискриминацию в целом».

«Я бы зашел так далеко, что поставил вопрос о том, почему [Израиль] вообще является членом Организации Объединенных Наций. Израильское правительство не соблюдает свои собственные обязательства как государства-члена ООН. Фактически, они последовательно, напрямую или через Соединенные Штаты, пытаются подорвать механизмы ООН».

Керен Хаджиофф, международный пресс-секретарь временного премьер-министра Израиля Яира Лапида, отреагировала в четверг на антисемитские высказывания Котари, написав в Твиттере: «Международное сообщество должно быть возмущено антисемитскими комментариями Милуна Котари. Его расистские высказывания о «еврейском лобби», контролирующем СМИ, и его сомнение в праве Израиля на существование как члена семьи народов — эхо самых темных дней антисемитизма».

«Комиссия по расследованию является воплощением морального лицемерия. Она высмеивает предполагаемые стандарты независимости и беспристрастности Совета ООН по правам человека. Доказательства очевидны: эта нелегитимная и предвзятая комиссия должна быть распущена, а ее члены дисквалифицированы от работы в ООН».

