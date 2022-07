Россия пообещала применить свое право вето в ООН в интересах Израиля — Данон

В конце 2016 года, когда последние дни тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы у власти подходили к концу, российская федерация* пообещала использовать свое право вето в ООН в интересах Израиля. Об этом рассказывает бывший посол Израиля в ООН Дани Данон в своей книге «В логове льва: Израиль и мир» (In the Lion’s Den: Israel and the World).

В дополнение к резолюции 2334 Обама и тогдашний государственный секретарь США Джон Керри также разработали резолюцию под названием «Параметры мира», которая никогда не обсуждалась публично и изложила параметры Обамы для мира между Израилем и Палестинской автономией.

Данон встретился с покойным послом россии в ООН виталием чуркиным, который в их первом разговоре сказал Данону, что маловероятно, что россия заблокирует резолюцию 2334. Но по просьбе Данона чуркин позвонил в москву, а затем сказал Данону, что россия наложит вето на «Параметры мира».

По словам Данона, русские не хотели, чтобы Обама добился такого успеха до того, как покинет свой пост.

Курсор ранее писал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!