ООН: украинское зерно спасло от крайней бедности 100 млн человек

Возобновление экспорта продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

Благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба генсека ООН.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, но из-за войны, которую на ее территории развязала российская федерация*, порты были заблокированы и мировое сообщество было обеспокоено, так как остановка экспорта могла вызвать голод в бедных странах.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возобновление постовок продовольствия из Украины значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

В организации призвали восстановить Черноморскую зерновую инициативу.

По словам Дюжаррика, начальная продолжительность соглашения по упрощению экспорта зерна и удобрений из Украины составляет 120 дней и может быть автоматически продлена 19 ноября, если ни одна из сторон не будет возражать.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!