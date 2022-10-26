Путин попытается давить на страны G20 через «зерновую сделку»

Российская федерация* уже неоднократно намекала на то, что хочет закрыть «зерновую сделку», которая была подписана между рф и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Предполагается, что глава кремля попытается давить на страны G20 именно с помощью этого соглашения.

Об этом заявляет Reuters.

Европейский дипломат, на которого ссылается издание, отметил, что владимир путин намерен лично приехать на саммит G20, запланированный на 15 ноября на Бали. Если он приедет, то это будет первый саммит, с начала полномасштабного вторжения в Украину, на котором он будет присутствовать вместе с западными лидерами.

Предполагается, что зерновая сделка может стать центральной темой будущего мероприятия, и все будут стараться убедить главу кремля продлить «зерновое соглашение» на более длительный срок. С помощью такой хитрости путин попытается сохранить у себя «сильные карты», но пролонгация или более долгосрочное продление зерновой сделки им ничего не стоит.

В конечном итоге по словам дипломата, россия продлит сделку на четыре месяца или даже на более длительный срок, потому что не захочет столкнуться с международным осуждением.

«Курсор» писал ранее, что вполне возможно, что вместо путина на саммит G20 отправят премьер-министра страны Михаила Мишустина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!