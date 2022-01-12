ООН выделила почти 2 млрд долларов на гумпомощь Судану

Сообщается, что более 800 миллионов долларов пойдут на деятельность по спасению жизней 10,9 миллионов суданцев, нуждающихся в гуманитарной помощи. По оценкам специалистов, половина социально необеспеченных граждан Судана проживает в западном Дарфуре, также есть нуждающиеся в Хартуме и Южном Кордофане.
«Судан испытывает растущие гуманитарные потребности, в основном обусловленные начавшимся в 2018 году экономическим спадом, острой нехваткой продовольствия, конфликтами, крупномасштабным перемещением населения, стихийными бедствиями, такими как наводнения, а также снижением объема социальных услуг и возможностей реагирования на вспышки заболеваний, включая вирус COVID-19», — говорится в сообщении УКГВ.
План, охватывающий базовые секторы помощи, включает предоставление первичных медицинских услуг, профилактику и лечение переносимых с водой и трансмиссивных заболеваний, а также обеспечение доступа к образованию, средствам к существованию, водоснабжению и санитарии, заявили в управлении.
Как отметили в УКГВ, возрастающие масштабы и тяжесть лишений, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения, требуют срочного и гибкого финансирования гуманитарной деятельности.
Известно, что в прошлом году сотрудники гуманитарных организаций оказали помощь более чем 8,1 млн человек в Судане.
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