ООН выделила почти 2 млрд долларов на гумпомощь Судану

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) опубликовало во вторник план гуманитарной помощи Судану на 2022 год на сумму 1,9 млрд долларов США.

Сообщается, что более 800 миллионов долларов пойдут на деятельность по спасению жизней 10,9 миллионов суданцев, нуждающихся в гуманитарной помощи. По оценкам специалистов, половина социально необеспеченных граждан Судана проживает в западном Дарфуре, также есть нуждающиеся в Хартуме и Южном Кордофане.

«Судан испытывает растущие гуманитарные потребности, в основном обусловленные начавшимся в 2018 году экономическим спадом, острой нехваткой продовольствия, конфликтами, крупномасштабным перемещением населения, стихийными бедствиями, такими как наводнения, а также снижением объема социальных услуг и возможностей реагирования на вспышки заболеваний, включая вирус COVID-19», — говорится в сообщении УКГВ.

План, охватывающий базовые секторы помощи, включает предоставление первичных медицинских услуг, профилактику и лечение переносимых с водой и трансмиссивных заболеваний, а также обеспечение доступа к образованию, средствам к существованию, водоснабжению и санитарии, заявили в управлении.

Как отметили в УКГВ, возрастающие масштабы и тяжесть лишений, с которыми сталкиваются уязвимые слои населения, требуют срочного и гибкого финансирования гуманитарной деятельности.

Известно, что в прошлом году сотрудники гуманитарных организаций оказали помощь более чем 8,1 млн человек в Судане.

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