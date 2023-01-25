Опасное лекарство для детей: ВОЗ выпустила предупреждение

После смерти более 300 детей от зараженного сиропа от кашля ВОЗ призвала к «немедленным и скоординированным действиям» по искоренению некачественных и фальсифицированных лекарств во всем мире.

В ВОЗ отметили, что по меньшей мере 7 стран сообщили об инцидентах, связанных с безрецептурными сиропами от кашля для детей за последние четыре месяца. В трех из этих стран — Гамбии, Индонезии и Узбекистане — зарегистрировано более 300 связанных смертей, и большинство смертей приходится на « маленьких детей в возрасте до пяти лет».

Сообщаемые инциденты связаны с подтвержденным или предполагаемым загрязнением сиропов от кашля индийского производства высоким содержанием диэтиленгликоля и этиленгликоля.

«Эти загрязняющие вещества представляют собой токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными даже в небольших количествах.

Они никогда не должны быть найдены в лекарствах», — предупредили в ВОЗ.

ВОЗ впервые опубликовало предупреждение о детской смертности, наблюдаемой в Гамбии, еще в октябре, затем месяц спустя одно сообщение было посвящено Индонезии, а еще одно в начале этого месяца — Узбекистану.

ВОЗ предупредила об использовании сиропов от кашля индийских фирм Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals в связи со смертельными случаями. В своих предупреждениях ВОЗ призвала страны активизировать усилия по обнаружению и удалению любых зараженных лекарств из обращения, усилить надзор в цепочках поставок и немедленно бить тревогу в случае обнаружения любого из некачественных продуктов.

В ВОЗ добавили, что поставщики и дистрибьюторы медицинских товаров должны среди прочего «всегда проверять наличие признаков фальсификации» и продавать только лекарства, разрешенные компетентными органами.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ выпускает глобальное предупреждение о сиропах от кашля после смерти 66 детей. Четыре лекарственных продукта были связаны с 66 смертельными случаями.