Опубликована статистика антисемитских инцидентов в Великобритании

В 2022 году в Великобритании было меньше антисемитских инцидентов, чем в 2021 году, но их число все равно остается высоким.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

В отчете «Антисемитские инциденты 2022», который подготовил Фонд общественной безопасности, представляющий британскую еврейскую общину по вопросам безопасности и другим вопросам, в прошлом году зарегистрировал 1652 инцидента, в том числе 137, классифицированных как «насильственные», и 74, связанных с осквернением или повреждением еврейской собственности.

Это на 27% меньше, чем в 2021 году, когда зарегистрировали рекордный 2261 инцидент. Цифра за 2022 год находится на пятом месте по количеству антисемитских инцидентов с тех пор, как Community Security Trust начал следить за проблемой антисемитизма в 1984 году.

«Еврейская община должна иметь возможность жить без ненависти, оскорблений и насилия как в сети, так и за ее пределами», — сказал лорд Джон Манн, советник по антисемитизму в британском правительстве.

В отчете также сказано, что правонарушители моложе 18 лет совершили почти 160 заявленных актов ненависти к евреям.

«Каждый месяц CST (Фонд общественной безопасности – прим.ред.) получает более 100 сообщений о ненависти к евреям…Дьявол в деталях — это растущее число детей, которые выступают как жертвами, так и преступниками. Нам нужно лучшее образование и образцы для подражания для молодых людей, а также больше судебных преследований по громким делам», — заявил Марк Гарднер, исполнительный директор CST.

«Курсор» сообщал, что британский университет выходит из Студенческого союза из-за неспособности бороться с антисемитизмом.