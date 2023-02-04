Британский университет выходит из Студенческого союза из-за неспособности бороться с антисемитизмом

Независимое расследование показало, что Уорикский университет не ответил на обвинения в нетерпимости.

Уорикский университет проголосовал за выход из Национального союза студентов Великобритании (NUS). Это произошло после того, как независимое расследование показало, что за последнее десятилетие вуз не смог защитить членов-евреев от антисемитизма.

Об этом информирует The Times of Israel.

Издание сообщает, что в расследовании, опубликованном в прошлом месяце, сообщается, что еврейские студенты подвергались издевательствам и остракизму в профсоюзе из-за их религии и взглядов на Израиль.

«NUS не смог защитить меньшинства от жестокого обращения из-за вызывающей разногласия риторики и отсутствия нулевой терпимости и осуждения разжигания ненависти», — говорится в заявлении, направленном студентам.

Также отмечается, что Уорикский университет и любой национальный студенческий союз, к которому он принадлежит, «должны проявлять нулевую терпимость к фанатизму по отношению к любому человеку и меньшинствам».

«Постоянные проблемы NUS в связи с обвинениями в нетерпимости и их отстраненность от ключевых студенческих проблем … лишили союз доверия со стороны многих студентов из разных слоев общества и политиков со всего спектра», — говорится в заявлении учебного заведения.

Как сообщал Курсор, 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.