Опубликованы новые кадры с места крушения самолета в российском Ейске

Россия говорит, что причиной крушения самолета в Ейске, вероятно, является «техническая неисправность».

Во вторник Россия заявила, что «техническая неисправность», вероятно, привела к тому, что военный самолет врезался в многоквартирный дом в Ейске недалеко от Украины, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе трое детей.

Следователи заявили, что допрашивают пилотов Су-34, которым удалось спрыгнуть с парашютом из самолета до того, как в понедельник вечером он врезался в девятиэтажное здание.

Пострадали 19 человек, четверо из них в критическом состоянии.

Авиакатастрофа, вероятно, произошла из-за «технической неисправности», заявили в следственном комитете рф, расследующем тяжкие преступления.

В ведомстве заявили, что возбудили уголовное дело по факту возможных нарушений правил полетов, изъяли «пробы топлива на аэродроме вылета» и «бортовые самописцы на месте крушения».

Также в сети показали новые кадры с места крушения самолета: