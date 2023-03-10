Орбан решил пересмотреть отношения с путиным: в кремле этого не оценят

У владимира путина мизерное количество «друзе» и «оппонентов» из Европы, и те уже начинают спешно отворачиваться от кремлевского диктатора.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще с начала полномасштабного вторжения армии российской федерации* на территорию независимой Украины яро поддерживал владимира путина в его захватнической миссии. Орбан всячески пытался «отбелить» репутацию российского лидера перед европейскими чиновниками, однако выходило это у него плохо. Вдобавок к этому, венгерский премьер блокировал различные решения Европы, которые были приняты в поддержку Украины. Но сейчас ситуация изменилась кардинально, и это уже невозможно скрывать.

Подробнее об этом информирует Bloomberg.

Сообщается, что на экономическом форуме в Будапеште, Виктор Орбан сказал, что ему предстоит пересмотреть отношения с владимиром путиным. При этом, премьер отметил, что хотя в интересах Венгрии поддерживать связи с россией, особенно из-за энергетической зависимости, отношения между Европой и россией могут не восстановиться после окончания войны, и это вынудит Венгрию «адаптироваться» к новым условиям геополитики.

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. Внешняя и экономическая политика Венгрии должна тщательно продумать, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие десять-пятнадцать лет», — сказал Виктор Орбан.

Важно подчеркнуть, что пока в Украине идет война, на Виктора Орбана давили различные европейские лидеры, которые не поддерживают российскую агрессию, считая, что каждый должен восстать против кремлевского режима, чтобы в мире восстановился баланс и равновесие. Также венгерский премьер стал объектом критики и для НАТО. Но, судя по всему, чем ближе окончание войны, тем переменчивей настроения Орбана, ведь мало кто хочет остаться на проигравшей стороне.

Ранее «Курсор» информировал, что глава МИД Словакии в нецензурной форме раскритиковал премьер-министра Венгрии Орбана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!