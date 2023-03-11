Уже в это воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе состоится 95-я церемония вручения наград за самые высокие достижения в киноиндустрии — премия «Оскар». Впервые за 62 года организаторы решили изменить цвет красной дорожки.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Сообщается, что впервые цвет ковровой дорожки был изменен более полувека назад, в 1961 году. В ближайшее воскресенье множество знаменитостей будут проходить по новой дорожке цвета шампань. Нововведение связано с желанием организаторов Американской академии кинематографических искусств и наук привлечь больше внимания и интереса к церемонии, которая в последние годы теряет зрительскую аудиторию.

На этот раз церемонию будет вести Джимми Киммел, известным американским комиком. Он шутит, что новый цвет ковровой дорожки символизирует отсутствие кровопролития на мероприятии. Очевидно, это связано с тем, что в прошлом году Уилл Смит публично ударил комика Криса Рока, вручавшего ему награду, за то, что он оскорбил супругу актера.

«Люди все время спрашивают: «В этом году будут какие-то проблемы?», «Будет ли насилие?». Мы очень надеемся, что нет», — сказал Джимми Киммел.

Ранее «Курсор» информировал, что популярные актеры Риз Ахмед и Эллисон Уильямс объявили номинантов на 95-ю ежегодную премию «Оскар».

Напоминаем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не дают выступить на церемонии вручения премии «Оскар». Глава украинского государства Зеленский надеялся принять участие в трансляции «Оскара-2023», однако просьба была отклонена. Следует отметить, что с начала вторжения россии* в Украину он появлялся на таких мероприятиях, как Грэмми, Золотой глобус, Каннский кинофестиваль и Берлинский кинофестиваль посредством видеоконференции.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!