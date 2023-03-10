«Оскар» отклонил просьбу Зеленского выступить на церемонии — СМИ

Зеленскому второй год подряд не дают выступить на церемонии вручения премии «Оскар».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому второй год подряд не дают выступить на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Variety Magazinе.

По данным издания, Зеленский надеялся принять участие в трансляции «Оскара-2023», однако просьба была отклонена. Следует отметить, что с начала вторжения россии* в Украину он появлялся на таких мероприятиях, как Грэмми, Золотой глобус, Каннский кинофестиваль и Берлинский кинофестиваль посредством видеоконференции.



В сообщении СМИ говорится, что Майк Симпсон из агентства William Morris Endeavour умолял Академию включить президента Украины в шоу, но предложение было отклонено. Сообщается, что в 2022 году исполнительный продюсер «Оскара» Уилл Пэкер не дал Зеленскому эфирное время, потому что «все участники конфликта белые, а предыдущие трагедии с участием цветных людей не привлекали такого же внимания». Вместо этого во время церемонии была минута молчания.

Эта новость последовала за недавним опросом, который показал быстрое снижение поддержки помощи Украине американцами.

Между тем, «Оскар» — не единственная организация, отклонившая просьбу Зеленского. Ему также отказали в выступлении на кинофестивале в Торонто в сентябре. Фестиваль тем не менее заявил, что «выражает солидарность с украинцами как дома, так и за рубежом и горд тем, что демонстрирует глубину и творческий потенциал украинских кинематографистов на фестивале этого года».

В январе Владимир Зеленский виртуально появился на ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», чтобы сказать, что «третьей мировой войны не будет», поскольку ситуация в продолжающейся войне Украины с россией меняется.

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