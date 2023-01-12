«Ошеломляющие данные»: число американцев, верящих в антисемитские стереотипы, существенно возросло

«Я надеюсь, что этот опрос станет тревожным звонком для всей страны», — сказал глава Антидиффамационной лиги.

По данным Антидиффамационной лиги (ADL), число американцев, верящих в антисемитские стереотипы, удвоилось с 2019 года, назвав полученные данные «ошеломляющими и отрезвляющими».

В ходе нового опроса был задан вопрос о том, в какой степени американцы согласны с различными утверждениями об антиеврейских клише, и было обнаружено, что 20 процентов американцев — целых 52 миллиона человек — согласны с шестью или более из 11 антиеврейских заявлений, использовавшихся с 1964 года.

«Те из нас, кто находится на передовой, уже давно ожидали таких результатов — и тем не менее данные по-прежнему ошеломляют и отрезвляют: наблюдается тревожный рост антисемитских взглядов и ненависти почти по всем показателям — на уровнях, невиданных десятилетиями», — говорится в сообщении Генерального директора ADL Джонатана А. Гринблатта.

«Я надеюсь, что этот опрос станет тревожным звонком для всей страны», — говорит он.

Среди выводов: 39% респондентов считают, что евреи более лояльны к Израилю, чем к США; 20% говорят, что евреи обладают «слишком большой властью» в Соединенных Штатах; 21% согласны с тем, что евреи «не заботятся ни о ком, кроме себя»; и 53% говорят, что евреи будут делать все для того, чтобы нанять других евреев.

Опрос проводился среди репрезентативной выборки из более чем 4000 взрослых жителей США.

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