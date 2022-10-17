Основатели BioNTech работают над вакциной от рака: когда она появится

Исследователи продолжают искать способы и лекарства, которые помогут остановить онкологические заболевания. Основатели компании BioNTech Угур Сахин и его супруга Озлем Туреч предполагают, что человечество в скором времени получит вакцину от рака и она станет широкодоступной.

Об этом сообщает издание Express.

Ученые отмечают, что вакцина от рака, которая будет основываться на прорывах ученых при разработке прививки против коронавируса, может быть доступна до 2030 года.

Прививка будет отличаться от традиционных, которые внедряют в организм, чтобы ослабить вирус. Она будет учить организм распознавать и атаковать раковые клетки с помощью технологии мРНК. Это позволит врачам манипулировать и направлять иммунную реакцию.

Озлем Туречи отметила, что еще предстоит увидеть, как врачи будут использовать другие виды медицинского вмешательства в сочетании с вакциной и что этот аспект еще предстоит отрегулировать, чтобы гарантировать излечение пациентов.

«Курсор» писал ранее, что ученые со всего мира работают над препаратами, которые были бы эффективны в борьбе с разными типами онкологических заболеваний. И недавно исследователи заявили, что разработали действенную вакцину.

Еще мы писали, что исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.