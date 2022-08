Ученые создали вакцину против разных видов рака: как она действует

Ученые со всего мира работают над препаратами, которые были бы эффективны в борьбе с разными типами онкологических заболеваний. И недавно исследователи заявили, что разработали действенную вакцину.

Об этом сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый препарат имеет схожий принцип действия к мРНК-вакцинам против COVID-19, которые доставляют мРНК в крошечные липиды (молекулы жира). Они сливаются с клетками организма и начинают вырабатывать антигены, которые усиливают защиту иммунной системы.

Вакцина против рака также доставляет мРНК в крошечные липиды, но мРНК кодирует антигены, обнаруженные в раковых клетках, и они могут нацеливаться на лимфатическую систему, где «тренируются» иммунные клетки, чтобы реакция была более сильной.

Ученые подчеркнули, что работали над следующем поколением мРНК-вакцин с использованием технологии доставки липидов с возможностью нацеливания их на конкретные органы и ткани.

Эксперты обнаружили липидные наночастицы (LNP), которые концентрировались в лимфатических узлах после их подкожного введения мышам. Они считают, что LNP собирают молекулы из кровотока на своей поверхности и эти выбранные молекулы связываются со специфическими рецепторами в органе-мишени.

Лимфатическая система, включающая лимфатические узлы, является важной мишенью для вакцин, поскольку именно там возникает иммунитет против чужеродного антигена или, в этом случае, антигена рака. Если рассматривать тело как поле битвы – против вирусов, бактерий, паразитов и опухолей, то В-клетки и Т-клетки – это солдаты, а лимфатические узлы – это тренировочный лагерь, где клетки тренируются быть более эффективными против врага.

В исследовании мыши с метастатической меланомой показали значительное подавление опухолей, а 40% полностью выздоровели без рецидивов в долгосрочной перспективе, когда ее сочетали с другой имеющейся терапией. Все мыши, которые находились в состоянии полной ремиссии, предотвратили образование любых новых опухолей, это подтвердило, что вакцина против рака привела к эффективной иммунной памяти.

