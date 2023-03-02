Останки четырех президентов США отправят в космос

Американская компания Celestis собирается отправить ДНК четырех умерших президентов США в космос.

Это случится в текущем году, пишет IFLScience.

Речь идет об останках Джорджа Вашингтона, Рональда Рейгана, Джона Ф. Кеннеди и Дуайта Эйзенхауэра. Их отправят в специальных капсулах на орбиту вокруг Солнца в рамках первого запуска новой тяжелой ракеты-носителя Vulcan от компании United Launch Alliance.

В компании отмечают, что ткой полет сделает возможным создание своеобразного космического хранилища данных, которое смогут использовать будущие поколения землян, заселившие другие планеты, для изучения истории США и Земли в целом. То есть эти и возможно другие ДНК, отправленные будущем, могу стать биологическими учебниками истории для будущих поколений, которые мигрируют с Земли.

Примечательно, что в Celestis не могут ответить, как потомки отыщут эти капсулы в космосе. По их мнению, значительное количество ДНК американских президентов люди будущего смогут извлечь из волос, которые как раз и будут помещены в специальные капсулы.

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