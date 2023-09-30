Отдых в Таиланде закончился трагично для гражданина рф - подробности

Мужчину пытались привести в чувство, реанимировать, но безуспешно.

На таиландском острове Пхукет произошел несчастный случай, в результате которого погиб турист из российской федерации. Молодого человека унесло в море из-за сильного течения.

Об этом сообщило издание The Phuket News.

Красные флаги на пляже Банг Тао не остановили отдыхающих от купания. Некоторые заплыли явно дальше безопасной зоны – на берегу увидели, что троих людей быстро относит в открытое море.

Пока спасатели на гидроцикле смогли добраться до уставших бороться с течением людей, их отнесло от побережья почти на две сотни метров. Двух туристов удалось благополучно доставить на землю, третий мужчина уже успел захлебнуться и не подавал признаков жизни.

Несмотря на сделанное искусственное дыхание, он не пришел в сознание. Пострадавшего доставили в больницу в городе Таланг, однако врачи не смогли уже ничем помочь и констатировали смерть.

Как позже установила полиция, погиб 34-летний турист из рф. Он прибыл на отдых менее чем за неделю до трагедии – 23 сентября.

"Курсор" писал ранее, что в центре Стамбула (Турция) произошла драка между туристом из россии и четырьмя неизвестными, в результате которой первый скончался от ножевой раны в сердце.