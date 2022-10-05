Отдых в Турции за год подорожал более чем на 80%: с чем это связано

Также почти на 10% за месяц повысилась аренда недвижимости в Турции, а если брать период в три квартала 2022-го, то рост составил 85%.

На протяжении многих лет отдых в Турции пользуется большой популярностью из-за благоприятных климатических условий и доступных цен. Но в этом году стоимость размещения в турецких отелях выросла на 81%.

Об этом сообщает Turizm Guncel со ссылкой на отчет Национального института статистики республики.

В ведомстве говорят, что в сентябре в стране инфляция выросла на 3,08%, по сравнению с прошлым месяцем и на 52,4% к началу года. Это уже традиционно сказалось на стоимости услуг в стране.

Кроме этого, в Турции за три квартала текущего года стоимость аренды выросла на 85%. Также поднялись цены на проезд в общественном транспорте и на продукты питания.

Что касается среднего среза цен в отелях Турции, то в месячном выражении прирост кажется вполне допустимым – 2,4%. Однако по отношению к началу года средняя стоимость размещения поднялась уже на 55%, а по сравнению с сентябрем 2021-го – на 81,3%.

Власти стараются бороться с инфляцией и уже снизили ключевую процентную ставку до 12%. Но поможет ли это пока непонятно. Все покажет статистика в конце октября.

«Курсор» писал ранее, что в Турции российских туристов выселили из отеля в первый же день отдыха. По версии гостиницы постояльцы вели себя агрессивно, злоупотребляли алкогольными напитками.