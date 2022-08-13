В Турции российских туристов выселили из отеля в первый же день отдыха

По словам представителя отеля, они могут выселить туристов только при наличии веских причин, если эти гости потенциально опасны для других туристов.

5 августа мужчина отправился на отдых в Турцию с другом, но в начале отдыха произошел неприятный инцидент.

В тот вечер парни встретили в холле отеля группу отдыхающих, среди которых были и девушки. Мальчики подошли и захотели с ними познакомиться. В тот же момент подбежала группа мужчин — сотрудников отеля — и начала выталкивать постояльцев.

Девушки оказались родственницами владельца отеля, а привлекающие знаки внимания вызвали недовольство. В результате конфликт затянулся до двух часов ночи, и мужчин попросили немедленно покинуть отель, дав им время собрать вещи. Россияне смогли заселиться в другой отель, более низкого класса, 6 августа, заплатив дополнительно 900 долларов.

Гид и региональный менеджер встали на сторону отеля и отвернулись от туристов. Представители отеля отказались вызывать полицию.

По версии гостиницы постояльцы еще на пирсе вели себя агрессивно, злоупотребляли алкогольными напитками. «Мы их предупредили, попросили не мешать отдыху других гостей».

Последней каплей стало третье предупреждение, когда две девочки пожаловались, что мальчики начали трогать их, класть руки на плечи и прижиматься к ним.

Мы посоветовали молодым людям связаться с гидом, чтобы найти другой отель. Никто не был груб с гостями, и с ними обращались так, как положено по правилам.

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