Отец похитил дочь, чтобы мать не сделала ей вакцину от Covid

Суд предписывает отцу, который противник вакцинации, вернуть девочку матери, но полиция не может найти их.

Мать из Канады обвинила бывшего мужа в побеге с их семилетней дочерью, чтобы помешать девочке сделать прививку от Covid-19 .

Об этом сообщает Independent.

Мариекар Джексон сообщила Канадской радиовещательной корпорации, что ищет свою дочь.

Мать сказала, что в последний раз разговаривала с дочерью 21 ноября.

Тем временем отец девочки, Майкл Джексон, на прошлой неделе дал интервью консервативному веб-шоу под названием «Live with Laura Lynn».

Эпизод назывался «Папа в бегах, поскольку бывшая жена говорит, что будет подчиняться правительству и вакцинировать своего 7-летнего ребенка».

Отец защищал свои действия и сказал: «Даже если есть шанс один на миллион, что ваша дочь может даже не умереть, но есть шанс один на миллион, что она не сможет родить ребенка, разве этого не достаточно?».

Отец девочки верит в теории заговора по поводу вакцинации.

Мистер Джексон сказал, что пытался связаться со своей бывшей женой более месяца, прежде чем вакцина была одобрена.

«Согласно постановлению суда последнее слово в медицинских вопросах с нашей дочерью принадлежит ей. Так что у меня не было полномочий в этом вопросе», — сказал мистер Джексон.

Поэтому, когда Джексон привез свою дочь на выходные в ноябре и услышал, что вакцина одобрена для детей в возрасте от 5 до 11 лет, он сказал, что решил оставить дочь с собой, так как знал, что мать ребенка поддерживает вакцинацию.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что медики выяснили, кому грозят осложнения при инфицировании COVID-19.

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