Вспышка заболеваемости Covid в Кнессете: 14 депутатов инфицированы

По меньшей мере 14 депутатов и министров, зараженных COVID-19, в среду отсутствовали на заседании Кнессета.

Шесть членов коалиции, включая министра иностранных дел Яира Лапида, получили положительные тесты на Covid. Также восемь депутатов от оппозиции были изолированы после положительного результата теста.

Об этом сообщает Times of Israel.

Это означает, что 10% или 12 из 120 депутатов инфицированы коронавирусом. (Двое из них не являются депутатами Кнессета.)

Заседания Кнессета в среду продолжились, несмотря на отсутствие депутатов.

Во вторник был зафиксирован рекорд по количеству заболевших, так как было подтверждено 43 815 новых случаев, что является самым высоким показателем с начала пандемии в начале 2020 года.

Данные Министерства здравоохранения, опубликованные в среду, показали, что из 360 038 проведенных тестов на вирус 12,09% дали положительный результат, что является самым высоким показателем с 29 сентября 2020 года, когда он составлял 15,29%.

Число тяжелобольных составило 254 человека, что на одного меньше, чем днем ​​ранее. Из них 84 человека находятся в критическом состоянии, 63 находятся на искусственной вентиляции легких.

С учетом смерти пациента накануне число погибших с начала пандемии достигло 8 274 человек.

Штамм Омикрон стремительно распространяется по Израилю. В стране зафиксировано 222 877 активных пациентов, 198 276 из которых были диагностированы за последнюю неделю.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что названы редкие симптомы штамма Омикрон.

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