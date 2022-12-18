Отношения Катара с Евросоюзом могут ухудшиться — дипломат

Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на неназванного катарского дипломата.

Отношения Катара с Европейским союзом (ЕС) могут ухудшиться, если чиновникам страны запретят посещать Европарламент из-за недавнего коррупционного скандала.

По его словам, власти ЕС используют “неточную информацию” для расследования коррупционного скандала, в котором фигурирует вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека. Также дипломат раскритиковал предложение Европарламента запретить допуск катарских чиновников на заседания института до завершения расследования.

«Решение о введении такого дискриминационного ограничения, ограничивающего диалог и сотрудничество с Катаром до завершения юридического процесса, негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях вокруг глобального энергетического кризиса и безопасности», — отметил источник.

Он подчеркнул, что правительство Катара отвергает все обвинения, которые связывают его с неправомерными действиями.

«Катар не был единственной стороной, названной в расследовании, однако критике и нападкам подверглась исключительно наша страна», — добавил дипломат.

Как сообщал Курсор, Федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли (группа социал-демократов, Греция), задержав ее в рамках расследования коррупции в интересах Катара.

Кайли подозревается в коррупции и задержана с поличным. Уголовное дело может быть связано с чемпионатом мира по футболу, проходящем в Катаре.

Как сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии, федеральная судебная полиция провела 16 обысков по 14 разным адресам в нескольких муниципалитетах Брюсселя в рамках «расследования предполагаемых действий преступной организации, коррупции и отмывания денег». Было изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.

Также Курсор информировал о том, что президент Европейского парламента Роберта Метсола распорядилась вернуть в профильный комитет доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом в связи с коррупционным скандалом. Об этом она заявила в понедельник, 12 декабря, во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Сегодня я должна была объявить о начале дебатов по переговорному мандату относительно доклада об упрощенном визовом режиме с Катаром и Кувейтом. В свете расследований этот доклад должен быть возвращен в комитет», — заявила Метсола.