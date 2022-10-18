Отравляет воды уже 80 лет: на дне Северного моря нашли корабль-призрак

Биологи из Гентского университета в Бельгии нашли на дне Северного моря корабль времен Второй мировой Войны V-1302 John Mahn и заявили, что он является «бомбой» замедленного действия.

Об этом сообщает Science Alert.

Как оказалось, затонувшее судно отравляет океан и все живое в нем уже 80 лет. В ходе исследования ученые изучили образцы стального корпуса и отложений в 12 точках разной отдаленности от кораблекрушения. В результате они обнаружили в пробах тяжелые металлы (никель и медь), мышьяк, взрывоопасные соединения, полициклические ароматические углеводороды и химические вещества, встречающиеся в угле, сырой нефти и бензине.

Ученые отмечают, что концентрация токсичных веществ была критической по мере приближения к кораблю. Например, самые высокие концентрации металлов фиксировались в образце, расположенном ближе всего к угольному бункеру корабля.

Исследователи обнаружили также сульфатредуцирующие бактерии на корпусе корабля, которые, по-видимому, разъедают его. Биологи-экологи опасаются, что в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться — по мере разрушения корабля будет расти и загрязнение окружающей среды.

Ученым еще многое предстоит узнать о загрязнении океана затопленными кораблями, однако уже сейчас понятно, что последствия сокрушительны для местной экосистемы.

«Курсор» писал ранее, что в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем.