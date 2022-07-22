В Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем

Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.

По словам Фрэнка Годдио, президента IEASM, корабль затонул после того, как на него упали большие блоки Храма Амона. Само сооружение было разрушено в результате катаклизма примерно во втором веке до нашей эры. Годдио и его коллеги считают, что древнегреческий корабль был пришвартован к пирсу в канале, когда произошла катастрофа.

Те же блоки, которые затопили корабль, возможно, помогли сохранить его до наших дней. По словам водолазов, исследовавших судно, блоки позволили ему остаться на дне канала. Со временем корабль был засыпан глиной, и только потом его обнаружил прототип гидролокатора.

Эксперты отмечают, что эта находка войдет в учебники истории, поскольку затонувший древний город Ираклион также находится в заливе Абу-Кир. Когда корабль затонул, греческая цивилизация все еще оказывала большое влияние на Египет, а эпоха фараонов постепенно подходила к концу.

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