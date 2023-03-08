Отца 9 детей, выдававшего себя за еврея-хасида, обвинили в растлении сыновей

Службу защиты детей вызывали к нему домой множество раз, но она не вмешивалась.

В США мужчина, называющий себя евреем-хасидом и усыновивший девять мальчиков, обвиняется в сексуальном насилии над шестью из них.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

38-летний Хаим Ниссим Коэн, проживающий в Хьюстоне, был популярным блогером в соцсетях, где постоянно писал о своей «уникальной семье» из девяти мальчиков. Он имел примерно 200 тысяч подписчиков в TikTok.

Прокурор Жанна Освальд заявила во время судебного заседания, что «за всем этим стоит чрезмерное насилие». Первоначально мужчину арестовали и обвинили в сексуальном насилии над ребенком и постоянном насилии над ребенком.

Со временем восемь дополнительных обвинений появились во время судебного заседания в конце февраля. Это произошло из-за того, что другие дети тоже дали показания. Теперь Коэну предъявили в общей сложности 11 обвинений, связанных с жестоким обращением с его детьми.

Коэн назвал себя евреем-хасидом родом из Бруклина. Однако журналисты выяснили, что на самом деле он родился в штате Техас и изначально носил имя Джеффри Лухан Веджил. С 2009 года обвиняемый несколько раз менял имя, когда он заявил, что переходит в иудаизм.

В феврале Коэна арестовали, когда один из его 17-летних сыновей использовал подкаст, чтобы анонимно сообщить о насилии, которому он подвергался вскоре после того, как его усыновили в 11-летнем возрасте. Он сказал, что его братья также стали жертвами.

По словам пострадавшего, Службу защиты детей вызывали к ним домой восемь или более раз, но она не вмешивалась. После выхода подкаста началось полицейское расследование, после чего было предъявлено несколько обвинений.

Шестеро детей Коэна в возрасте от 9 до 17 лет сейчас находятся в приемных семьях. Остальные трое все еще с ним и недавно присутствовали на суде их отца. Прокуратура обвинила Коэна в том, что он заставлял своих детей оставаться запертыми в комнате весь день, выпуская их только в 16:00. Также речь идет о сексуальном и обычном насилии.

Прокурор обвинил Коэна в том, что он годами использовал свою предполагаемую религиозную принадлежность и каналы социальных сетей, чтобы скрывать предполагаемое насилие над приемными детьми. Сам обвиняемый говорят, что он «стал местом усыновления ортодоксальных мальчиков в системе приемных семей».

Также «Курсор» сообщал, что раввина Цви Тау освободили под залог по делу о сексуальных домогательствах.