Раввина Цви Тау освободили под залог по делу о сексуальных домогательствах

Израильская полиция рассказала, что раввина Цви Тау освободили под залог в воскресенье днем по делу о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Это произошло ​​после трех месяцев полицейского расследования заявлений о сексуальных домогательствах, совершенных в отношении нескольких женщин и несовершеннолетних.

Отметим, что духовного лидера партии «Ноам» Цви Тау обвинили в сексуальном насилии жительницы Иудеи и Самарии осенью прошлого года. По их словам, раввин к ним домогался 30 и 40 лет назад.

В частности, жительница Хеврона Нехама Тана обратилась к правоохранителям и сказала, что ей потребовалось около 30 лет, чтобы «сказать правду». Она обвинила раввина в домогательствах к ней тогда, когда она была в несовершеннолетнем возрасте. Также к ней присоединились другие женщины, подробнее о чем читайте здесь.

Полицейские сперва планировали консультации с прокуратурой и создание специальной следственной группы для расследования обвинений.

В декабре прошлого года журналисты получили информацию, что полиция закроет дело против Цви Тау из-за отсутствия доказательств совершения им преступного деяния. В отчете сказано, что правоохранители изучили жалобы на раввина, но не смогли сформулировать основания для возбуждения уголовного дела.

«Я не знаю деталей, поэтому не могу комментировать, в основном мы движемся между двумя полюсами, с одной стороны, у каждого человека действует презумпция невиновности. Конечно, в случае с таким великим человеком, как рабби Тау. А с другой стороны, ясно, что каждую жалобу нужно расследовать», ‒ сказал касаемо расследования депутат Кнессета Бецалель Смотрич.

Также «Курсор» сообщал, что предприниматель из Рамат-Гана устраивал вечеринки и подмешивал женщинам наркотики.